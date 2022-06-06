Гросу: Парламенты Молдовы и Румынии проведут совместное заседание

Гросу: Парламенты Молдовы и Румынии проведут совместное заседание

Парламенты Молдовы и Румынии проведут вскоре совместное заседание. Об этом объявил Игорь Гросу. Спикер законодательного органа РМ уточнил, что мероприятие состоится в Кишинёве. 

– Это мощный сигнал о поддержке проводимых нынешней властью реформ, это сигнал о поддержке совместных действий в областях инфраструктуры, энергетики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, – сказал он. 

Дата проведения заседания пока не сообщается.

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