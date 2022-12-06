Гросу: Парламент может объявить Россию «спонсором терроризма»

Гросу: Парламент может объявить Россию «спонсором терроризма»

Парламент РМ может объявить Россию «спонсором терроризма». Такую возможность допускает спикер законодательного органа, лидер ПДС Игорь Гросу.

– Мы проанализируем это заявление. Мы также обсудим это с внешними партнёрами, рассмотрим этот вопрос в парламенте и выработаем позицию Республики Молдова, законодательного органа относительно этих оценок. Надо сказать, как есть – Россия начала вторжение в Украину. Мы видим зверства, которые там происходят. Это не противостояние армий, они намеренно наносят удары по объектам критической инфраструктуры, гражданам, делая ставку на то, что люди поднимутся против руководства в Киеве. Уже есть признаки того, что количество украинцев, приезжающих к нам, начинает увеличиваться. Мы ждём и готовимся», – заявил Гросу в эфире частного телеканала, передаёт actualitati.md

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