Гросу: Парламент может объявить Россию «спонсором терроризма»

Парламент РМ может объявить Россию «спонсором терроризма». Такую возможность допускает спикер законодательного органа, лидер ПДС Игорь Гросу.



– Мы проанализируем это заявление. Мы также обсудим это с внешними партнёрами, рассмотрим этот вопрос в парламенте и выработаем позицию Республики Молдова, законодательного органа относительно этих оценок. Надо сказать, как есть – Россия начала вторжение в Украину. Мы видим зверства, которые там происходят. Это не противостояние армий, они намеренно наносят удары по объектам критической инфраструктуры, гражданам, делая ставку на то, что люди поднимутся против руководства в Киеве. Уже есть признаки того, что количество украинцев, приезжающих к нам, начинает увеличиваться. Мы ждём и готовимся», – заявил Гросу в эфире частного телеканала, передаёт actualitati.md.