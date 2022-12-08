Гросу ответил на заявление Путина: Не ваше дело, где я “держу соль дома”. Мы устали от вашей заботы

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“Не ваше дело”, – так спикер молдавского парламента Игорь Гросу прокомментировал вчерашнее поручение Владимира Путина провести анализ ситуации с хранением газа Молдовой на территории Украины. Гросу заявил, что “у каждого своё недовольство”, и он, например, недоволен тем, что “их ракеты падают на нашей территории”.

– Это наш газ, мы за него заплатили до последнего кубического метра. Давайте мы сами будем решать, где хранить наш газ. А их я прошу держать ракеты дома…Скажите, какое их дело, где я храню ключи от своей припаркованной машины? Какое их дело, где я храню соль дома? Так и тут. Не обижайтесь, мы заплатили за этот газ. Мы сами позаботимся о том, где его хранить. И, как сказал господин Спыну, c сегодняшнего дня и в дальнейшем информация о газовых резервах будет каким-то образом засекречена. Столько зверств и преступлений совершило это государство-агрессор в Украине, что от них можно ожидать чего угодно. Так что перестаньте так „заботиться“ о нас. Мы устали от этой „заботы“. 30 лет „заботятся“ о нас, а мы всё там же, где и были, – заявил Гросу, передаёт newsmaker.md.

Спикер также добавил, что независимо от того, что покажет расследование о падении ракеты в саду недалеко от Бричан, вина лежит на России.

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