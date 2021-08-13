Гросу отказался включать в повестку заседания парламента важные проекты оппозиции

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Блок коммунистов и социалистов попросил Игоря Гросу воспользоваться своим исключительным правом и вынести на голосование вопрос включения в повестку сегодняшнего заседания трёх важных законопроектов, подготовленных оппозицией. Однако спикер наотрез отказался сделать это и даже не позволил депутатам Блока представить свои инициативы.

Гросу отметил, что сначала проекты должны быть рассмотрены комиссиями и получить заключение правительства, и только потом они могут быть включены в повестку. В связи с этим депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко справедливо поинтересовалась, сколько проектов из числа включённых в повестку сегодняшнего заседания, получили заключение правительства. Ответить на этот вопрос Гросу не смог.

В то же время вице-председатель фракции блока Корнелиу Фуркулицэ напомнил Игорю Гросу, как на прошлом заседании он воспользовался своим исключительным правом и внёс в повестку некоторые вопросы. В то же время, отметил Фуркулицэ, правом внесения в повестку законопроектов обладает и определённое число депутатов.

⁃ Призываем вас не нарушать законодательство. Это неправильно, – сказал он.

Гросу, однако, остался непоколебим и не вынес на голосование предложение о включении в повестку инициатив коммунистов и социалистов.

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