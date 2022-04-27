Гросу: Отдать США Республиканский стадион – наш долг (ВИДЕО)

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Отдать Республиканский стадион США для строительства нового здания своей дипмиссии в Молдове – “наш долг как страны”. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Гросу.

– Это наш долг как страны. После долгих лет переговоров мы дошли до той точки, когда мы должны подписать это соглашение. И в этот момент вмешивается политика и говорит – нет, отдаём под развлекательный проект. От этого страдает имидж Республики Молдова, и очень сильно, – сказал он.

Решение о передаче участка бывшего Республиканского стадиона США Гросу считает правильным, так как “Соединённые Штаты Америки очень много сделали для Республики Молдова”. Спикер также назвал инициированный социалистами референдум по этому вопросу “двухкопеечным популизмом”.

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