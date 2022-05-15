Гросу официально стал председателем ПДС

Гросу официально стал председателем ПДС

Игорь Гросу официально возглавил партию “Действие и солидарность”. Решение было принято на состоявшемся сегодня съезде формирования. Гросу был единственным кандидатом, за него проголосовали 855 делегатов съезда, 13 – против. 

Первым вице-председателем ПДС стала Наталья Гаврилица, а Артур Мижа был избран генеральным секретарём партии. Вице-председателями по различным направлениям деятельности стали Серджиу Литвиненко, Дан Перчун, Олеся Стамате, Андрей Спыну, Раду Мариан и другие.

После того как Майя Санду стала президентом, Гросу временно исполнял обязанности председателя ПДС. Глава партии избирается сроком на 4 года.

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