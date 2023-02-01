Гросу объяснил повышение зарплат министров на 8 тысяч леев: Чтобы работали с самоотдачей, а мы могли с них требовать (ВИДЕО)

0

Спикер парламента Игорь Гросу говорит, что власти решили повысить зарплаты министров на 8 тысяч леев, чтобы они работали с самоотдачей и от них могли требовать результатов. Об этом он заявил в рамках интервью.

– Понятно, что это не популярный метод, но если ты хочешь, чтобы министр работал с самоотдачей, без популизма…Я сказал, что депутатам ничего не повышаем. Мы усвоили урок премий, которые вышли нам боком. Да, у нас есть коллеги, у которых нет бизнеса, у которых по 3-4 детей. Что делать, тяжело. Но депутатам зарплаты мы не повышаем. А вот зарплаты министров, пусть нас и критикуют, но мы решили сделать конкурентоспособными, чтобы они могли работать, добиваться результатов, а мы – требовать с них, – сказал Гросу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.