Гросу объяснил необходимость продления ЧП: Чтобы не разыскивать депутатов в отпуске

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Председатель парламента объясняет необходимость продления чрезвычайного положения ещё на 45 дней неопределенностью, вызванной ситуацией на Украине. По словам Игоря Гросу, возможные нападения на Одесскую область могут породить новые волны беженцев, которые захотят найти убежище в Республике Молдова или пересечь страну транзитом. Глава законодательного органа считает, что продление чрезвычайного периода предоставит правительству необходимые рычаги для принятия оперативных решений без необходимости вмешательства парламента, отмечает IPN.

Накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение обратиться к парламенту с запросом о продлении чрезвычайного положения ещё на 45 дней, начиная с 24 июня. Согласно постановлению КЧС, чрезвычайное положение даёт правительству необходимые рычаги для обеспечения энергетической безопасности государства. Председатель парламента отмечает, что продление чрезвычайного положения также необходимо для того, чтобы дать кабинету министров возможность реагировать на потенциальную новую волну беженцев.

– Мы внимательно следим за происходящим в Украине. Мы очень внимательно анализируем развитие событий в Одессе, Николаеве – в ближайшем к нам регионе. Огромное большинство беженцев из этого региона прибыли к нам. Население Республики Молдова составляет два с половиной миллиона человек, а в Одесской области проживают 2 миллиона человек. Это к тому, чтобы представить, каким может оказаться наплыв беженцев в случае эскалации ситуации. Нам не следует расслабляться. Думаю, все здравомыслящие люди хотят, чтобы боевые действия прекратились, и чтобы противоборствующие стороны сели за стол переговоров, но от нас это не зависит, и мы должны быть готовы к любой ситуации. Чрезвычайное положение дает правительству больше возможностей для быстрого реагирования. Чтобы не разыскивать депутатов, находящихся в отпуске, а оперативно реагировать в пределах имеющихся у него полномочий, – рассказал Игорь Гросу в эфире передачи на частном телеканале.

Глава законодательного органа сообщил, что чрезвычайное положение упрощает и прямые переговоры по контрактам на поставку электроэнергии. Игорь Гросу также отметил, что решение о возможном продлении чрезвычайного положения и после июля будет принято в зависимости от того, как будут развиваться события на Украине.

– Не будет ничего из ряда вон выходящего по сравнению с тем, что было до сих пор. Поступил запрос о продлении чрезвычайного положения до конца июля, мы проследим за развитием событий и примем решение. Чрезвычайное положение – необходимый инструмент, потому что и в случае с электроэнергией нам приходится договариваться о продлении контрактов на один месяц. В четверг мы ждем, что в парламент придёт премьер-министр, чтобы попросить о продлении чрезвычайного положения, – также сообщил председатель парламента.

Согласно законодательству, чрезвычайное положение вводится по предложению Президента Республики Молдова или правительства страны голосами не менее чем 51 депутата.

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