Гросу обещает: Граждане вздохнут с облегчением, когда Молдова станет кандидатом на вступление в ЕС (ВИДЕО)

Гросу обещает: Граждане вздохнут с облегчением, когда Молдова станет кандидатом на вступление в ЕС (ВИДЕО)

“Молдова войдёт в другую категорию, другой клуб”, – заявил спикер парламента в эфире передачи на частном телеканале. 

Игорь Гросу пояснил, что, получив статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Молдова сможет рассчитывать на дополнительные финансовые ресурсы, а также сможет в большем количестве поставлять свою продукцию на европейские рынки.

– У нас будет новый статус и много чего другого, безопасность, в том числе энергетическая. Молдова войдёт в другую категорию, другой клуб…Граждане, безусловно, вздохнут с облегчением, – уверен председатель парламента. 

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