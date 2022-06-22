Гросу обещает: Граждане вздохнут с облегчением, когда Молдова станет кандидатом на вступление в ЕС (ВИДЕО)

0

“Молдова войдёт в другую категорию, другой клуб”, – заявил спикер парламента в эфире передачи на частном телеканале.

Игорь Гросу пояснил, что, получив статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Молдова сможет рассчитывать на дополнительные финансовые ресурсы, а также сможет в большем количестве поставлять свою продукцию на европейские рынки.

– У нас будет новый статус и много чего другого, безопасность, в том числе энергетическая. Молдова войдёт в другую категорию, другой клуб…Граждане, безусловно, вздохнут с облегчением, – уверен председатель парламента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.