Гросу о запрете ЛГБТ-мероприятий в Гагаузии: Депутаты НСГ занимаются не приоритетами людей

0

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу раскритиковал запрет на проведение в Гагаузии ЛГБТ-мероприятий заявив, что гагаузские депутаты должны заниматься не такими вопросами, а решать «реальные проблемы людей».

Спикер молдавского парламента отметил, что пока не ознакомился с решением НСГ, поскольку «был занят». По словам Гросу, это «их решение», но мы будем смотреть «за нормами закона».

– Я думаю, что они не занимаются приоритетами людей, – сказал в эфире телеканала PROTV спикер парламента, пишет gagauzinfo.md.

Ранее в Народном собрании выразили обеспокоенность с проведением в июне в Молдове фестиваля ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд», и заявили, что в Гагаузии подобных мероприятий быть не должно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.