Гросу о том, почему в Молдове продлили ЧП: У нашей границы война

0

Спикер парламента говорит, что неопределённость, порожденная войной в Украине, вероятность возникновения новой волны беженцев и возможность закупки электроэнергии путём прямых переговоров являются факторами, определяющими необходимость продления чрезвычайного положения ещё на 60 дней.

– У нашей границы ещё идёт война. Хотя в Украине отмечены положительные сдвиги, мы видим, что в России началась мобилизация, сделаны воинственные заявления, связанные с Одессой, Николаевом. Кроме того, Россия приняла тактику нацеливания на критическую инфраструктуру, атаки на электростанции, сети. Мы должны быть готовы к волне беженцев зимой. Когда не будет теплоносителя и ТЭЦ взлетят на воздух, женщины и дети уедут первыми, а мы – первый пункт назначения, – подчеркнул Игорь Гросу в эфире передачи на частном телеканале.

Председатель парламента также сообщил, что благодаря продлению чрезвычайного положения упрощены процедуры принятия решений и исключены стандартные тендеры на закупку электроэнергии.

– Последние угрозы концерна “Газпром” не беспочвенны. Они необоснованно сократили объёмы в нарушение контракта. Не следует исключать забывать и о ситуации в приднестровском регионе. Есть ряд срочных ситуаций, которыми необходимо управлять в чрезвычайном порядке. Но это не значит, что парламент не работает, – подчеркнул он, передаёт ipn.md.

Напомним, вчера парламент голосами депутатов ПДС ещё на 60 дней продлил режим ЧП в Молдове. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не поддержали это решение и в знак протеста покинули заседание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.