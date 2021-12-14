Гросу о повышении зарплаты судей КС: Нам показалось, что правительство одобрило это

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Правящему большинству «показалось», что правительство одобрило проект о повышении зарплаты судей КС. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Гросу, комментируя поспешное принятие этого решения.

⁃ «Спешка нужна при ловле блох». Вот что это было. Было и отсутствие коммуникации с правительством. Нам показалось, что оно одобрило это решение, – сказал он, пишет protv.md.

Гросу добавил, что зарплаты судей повысятся, но не до 82 тысяч леев. К вопросу о дальнейшем росте вернутся в будущем году.

Напомним, парламентское большинство в отсутствие заключения правительства приняло проект о повышении зарплаты судей КС с 40 тысяч до 82 тысяч леев. Решение возмутило граждан и оппозицию – депутаты ПСРМ обещали оспорить его в Конституционном суде. Под давлением общества Майя Санду вернула законопроект парламенту.

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