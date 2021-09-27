Гросу о подорожании топлива: Прошу понять и простить (ВИДЕО)

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Игорь Гросу просит сельхозпроизводителей “понять” руководство страны. Заявление было сделано в контексте подорожания дизельного топлива.

– Уважаемые граждане, поверьте, что нам не доставляет никакого удовольствия отвечать за эти вещи. Мы хотели бы, чтобы скорость поиска решений была выше, но ситуация такова. Признаём, это не так просто…Ситуация сложная. Нам “посчастливилось” быть у власти в этот период, когда цены выросли. Прошу понять нас. Если бы у меня сейчас был мешок с деньгами, но его нет, – сказал Гросу.

Спикер парламента также дал понять, что не знает, какие меры в поддержку аграриев предложит Министерство сельского хозяйства, но заверил, что они будут. Примечательно, что ранее все инициативы Блока коммунистов и социалистов, направленные на помощь сельхозпроизводителям, депутаты ПДС отклоняли.

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