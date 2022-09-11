Гросу о переговорах по газу: Какой смысл ездить в Москву? Заниматься туризмом? Мы не пойдём на то, что они требуют

Гросу о переговорах по газу: Какой смысл ездить в Москву? Заниматься туризмом? Мы не пойдём на то, что они требуют

Председатель партии “Действие и солидарность” считает, что у Молдовы нет возможностей для получения более низкой цены на газ, так как “Москва выдвигает неприемлемые условия”. В этой ситуации Игорь Гросу считает бессмысленными поездки руководства в российскую столицу. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Мы не признаем долг в 8 миллиардов, это не наш долг. Мы не признаем федеративное государство и мы не будем называть войну – специальной операцией. Какой смысл тогда ездить в Москву и просить что-то? Заниматься туризмом туда-обратно? – заявил Гросу.

Стоит отметить, что ранее ни Майя Санду, ни другие представители руководства страны так и не заявили, какие конкретно условия выдвинула Москва для того, чтобы Молдова получила более дешёвый газ.

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