Гросу о пасхальной премии депутатам: Конечно, она никого не удовлетворяет (ВИДЕО)

Гросу о пасхальной премии депутатам: Конечно, она никого не удовлетворяет (ВИДЕО)

Пасхальная премия депутатам в размере 800 леев “не решает проблемы” ни одного из избранников. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Гросу. Спикер отметил, что в этом году по сравнению с прошлыми выплата весьма скромная. 

– Конечно, она никого не удовлетворяет, не решает ничьи проблемы, – сказал Гросу. 

Спикер также отметил, что пенсионеры в этом году остались без пасхальной выплаты, потому что ПДС нацелена на повышение пенсий и считает неправильным выделять помощь только на праздники.

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