Гросу о декларации ПАСЕ по Приднестровью: Повторили то, о чём всегда говорили

Гросу о декларации ПАСЕ по Приднестровью: Повторили то, о чём всегда говорили

Внесённая румынскими парламентариями поправка к декларации ПАСЕ, в которой Приднестровье называют “зоной российской оккупации” является “повторением того, о чём давно говорилось”. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил Игорь Гросу. Спикер добавил, что с представителями Молдовы в ПАСЕ это предложение не обсуждалось. 

– Дискуссии были на уровне коллег (из Румынии – прим.ред). Предложение поступило на последней стометровке и не было времени на консультации, – сказал он. 

Как и Санду, спикер выступает за вывод российских войск из Приднестровья.

– Иностранных войск и боеприпасов на территории нашей страны быть не должно. Мы смогли сохранить спокойствие в обществе, – сказал Гросу, назвавший в 2020 году жителей Приднестровья “сепаратистами”. 

Ранее МИД России назвал неприемлемой декларацию ПАСЕ по Приднестровью.

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