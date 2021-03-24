Гросу не исключает, что введёт локдаун, если станет премьером

Гросу не исключает, что введёт локдаун, если станет премьером

А первым действием станет назначение на ключевые должности своих людей. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– Первым нашим действием станут кадровые перестановки: в рядах государственных секретарей, а также представителей правительства в территориях. Переходного периода не будет. На первом же заседании проведём необходимые назначения и возьмёмся за работу, – сказал он. 

Ставленник Майи Санду также считает, что деятельность HoReCa следует ограничить, а для посетителей ввести более жёсткие правила. Что касается локдауна, Гросу готов просить о нём в парламенте.

Ранее стало известно, что Игорь Гросу представит в законодательном органе свои команду и программу в четверг, 25 марта.

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