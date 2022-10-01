Гросу: НАТО – надёжный партнёр Молдовы

Гросу: НАТО – надёжный партнёр Молдовы

Председатель парламента Игорь Гросу обсудил вчера ситуацию в области безопасности в регионе и необходимость повышения устойчивости Республики Молдова к текущим рискам с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Хавьером Коломина. Гросу подчеркнул важность сотрудничества в рамках программ, согласованных в индивидуальном плане действий партнёрства Молдова-НАТО, особенно в областях военной реформы, кибербезопасности противодействия дезинформации.

– Североатлантический альянс является надёжным партнером Республики Молдова. За эти годы мы осуществили множество проектов на благо простых граждан, – отметил Гросу.

Официальные лица также обсудили нейтральный статус Молдовы в новом международном контексте, а также говорили  суверенитете и территориальной целостности нашей страны, передаёт moldpres.md.

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Комментарии (1)

  1. Какое благо для граждан,идиот.?Это благо только для определённых лиц,в частности руководителей ПАС и их прихлебателей

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