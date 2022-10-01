Гросу: НАТО – надёжный партнёр Молдовы

0

Председатель парламента Игорь Гросу обсудил вчера ситуацию в области безопасности в регионе и необходимость повышения устойчивости Республики Молдова к текущим рискам с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Хавьером Коломина. Гросу подчеркнул важность сотрудничества в рамках программ, согласованных в индивидуальном плане действий партнёрства Молдова-НАТО, особенно в областях военной реформы, кибербезопасности противодействия дезинформации.

– Североатлантический альянс является надёжным партнером Республики Молдова. За эти годы мы осуществили множество проектов на благо простых граждан, – отметил Гросу.

Официальные лица также обсудили нейтральный статус Молдовы в новом международном контексте, а также говорили суверенитете и территориальной целостности нашей страны, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.