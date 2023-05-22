Гросу направил правительству ходатайство о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Игорь Гросу сегодня обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода Республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств. Решение было поддержано большинством членов Постоянного бюро законодательного органа, говорится в пресс-релизе парламента.

Ранее председатель парламента заявил, что “после того, как страна-основатель СНГ, Российская Федерация, варварски напала на другое государство-учредитель, Украину, оккупировав её территории и убив её граждан, эта организация больше не может называться содружеством”. Игорь Гросу добавил, что пребывание Республики Молдова в структурах СНГ не помогло стране разрешить приднестровский конфликт и другие вопросы, вывести российскую армию с территории государства и так далее, пишет ipn.md.

Напомним, несколько недель назад парламентское большинство денонсировало соглашения о функционировании в Молдове телеканала СНГ “Мир”.

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