Гросу напомнили, как он препятствовал голосованию в Варнице и называл приднестровцев “сепаратистами” (ВИДЕО)

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“То, что вы не считаетесь с гражданами нашей страны, вы уже доказали”, – отметила на заседании парламента депутат от Блока коммунистов и социалистов Иванна Кексал, обращаясь к Игорю Гросу.

Она также напомнила, как Гросу устроил дебош на заседании парламента и испортил имущество законодательного органа.

– С такой репутацией и безответственным отношением мы сомневаемся в ваших качествах строго следовать Конституции и закону в отношении прав граждан, – сказала она.

Кексал также поинтересовалась, собирается ли Гросу не давать слово на заседании парламента тем, кто говорит на русском языке, а подводя итог, она заявила, что у представителя ПДС нет необходимых качеств, чтобы занять должность спикера.

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