Гросу: Надеюсь, что со временем у нас будет не День Победы одних над другими, а день памяти и скорби (ВИДЕО)

Гросу: Надеюсь, что со временем у нас будет не День Победы одних над другими, а день памяти и скорби (ВИДЕО)

“В любой войне нет победителей и побеждённых. Единственный победитель – смерть”, – заявил в рамках передачи на частном телеканале спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Он считает, что “нужно больше говорить не о победителях в ВОВ, а о трагедии войны”. 

– Надеюсь, что со временем у нас будет не День Победы одних над другими, а день памяти, день, когда мы будем молиться за души павших, – сказал он. 

Говоря о поздравлении Владимира Путина по случаю 9 Мая, адресованном Майе Санду, Гросу отметил:

– Мы ждём мира, а не подобных поздравлений. 

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