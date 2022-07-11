Гросу: Мы хотим, чтобы молдаване меньше платили за газ и электроэнергию, но не хотим зависеть только от одного поставщика

Гросу: Мы хотим, чтобы молдаване меньше платили за газ и электроэнергию, но не хотим зависеть только от одного поставщика

Власти хотят, чтобы граждане Молдовы меньше платили за газ и электроэнергию, но при этом страна не должна зависеть только от одного поставщика. “В этом случае газ больше никогда не смогут использовать как инструмент политического давления”, – заявил Игорь Гросу. 

В числе достижений ПДС за год он назвал компенсации за газ, выделенные этой зимой. В новом отопительном сезоне этой помощи для всех, напомним, уже не будет.

– ПДС выполняет взятые перед гражданами обязательства. Мы помним, что обещали, и знаем, что и люди помнят…Всего за год мы сделали исторический шаг – получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Мы все знаем, как живут люди в Евросоюзе. И мы хотим туда попасть, – заявил спикер парламента. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md