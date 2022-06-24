Гросу: Мы готовы присоединиться к новым санкциям против России (ВИДЕО)

Гросу: Мы готовы присоединиться к новым санкциям против России (ВИДЕО)

Руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Гросу. 

– Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну, – сказал спикер парламента. 

Ранее власти Молдовы заявляли о присоединении к финансовым санкциям против России. Представители РМ также поддержали ряд деклараций, осуждающих действия Российской Федерации.

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