Гросу: Мы готовы присоединиться к новым санкциям против России (ВИДЕО)

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Руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Гросу.

– Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну, – сказал спикер парламента.

Ранее власти Молдовы заявляли о присоединении к финансовым санкциям против России. Представители РМ также поддержали ряд деклараций, осуждающих действия Российской Федерации.

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