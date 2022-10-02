Гросу: Модернизировать сектор безопасности и обороны — наш долг

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Председатель парламента Игорь Гросу встретился с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку, находящимся с визитом в Кишинёве. Официальные лица обсудили вызовы безопасности, с которыми столкнулась Республика Молдова и весь регион в результате боевых действий на Украине.

Глава законодательного органа отметил, что молдавские власти внимательно следят за тем, что происходит на границах нашей страны, и подтвердил, что последние решения Российской Федерации относительно референдумов являются незаконными.

– Российская Федерация должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, — подчеркнул спикер парламента.

Игорь Гросу заявил, что Молдова нуждается в помощи и опыте других государств в борьбе с вызовами и гибридными угрозами, с которыми она столкнулась в прошлом году: от дезинформации и пропаганды до кибератак и энергетического давления.

В ходе встречи председатель парламента также напомнил, что Молдове досталась в наследство армия без снаряжения и военной техники, без средств для эффективного выполнения своей миссии.

– Наш долг – реформировать и модернизировать сектор безопасности и обороны в соответствии с новыми разработками, и сотрудничество с Румынией в этой области поможет нам двигаться быстрее, – отметил Гросу.

В заключение он поблагодарил гостя за поддержку, которую румынская сторона предлагает нашей армии, в том числе путём организации совместных учений с участием молдавских военных, которые таким образом имеют возможность стать лучше, передаёт moldpres.md.

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