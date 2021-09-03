Гросу и 10 депутатов ПДС потратили 40 тысяч леев на поездку в Бухарест. Только командировочные обошлись в 35 тысяч

Гросу и 10 депутатов ПДС потратили 40 тысяч леев на поездку в Бухарест. Только командировочные обошлись в 35 тысяч

Расходы молдавской делегации, в которую вошли исключительно депутаты ПДС, на визит в Бухарест составили свыше 40 тысяч леев. 35,3 тысяч из них выделили на командировочные, то есть по 3200 леев каждому. Менее 5 тысяч потратили на размещение.  

Данную информацию порталу Telegraph.md сообщили в парламенте. В официальные затраты не включены расходы на транспорт и телохранителей. И проезд, и охрану обеспечивала СГУ, отмечает источник.

Делегация Парламента РМ совершила визит в Бухарест с 31 августа по 2 сентября. Депутаты приняли участие в открытии сессии румынского законодательного органа.

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