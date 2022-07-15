Гросу: Хотите видеть Молдову на мероприятиях СНГ – остановите войну (ВИДЕО)

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Пока не закончится война, Молдова не будет участвовать в мероприятиях на платформе СНГ. Такова позиция Игоря Гросу. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что озвучил это и представителям Содружества – если они хотят общаться с нашей страной на полях СНГ, пусть остановят войну.

Гросу отметил, что последнее время Молдова не участвовала в мероприятиях в рамках Содружества.

⁃ У них есть мероприятия, но я сказал, передайте, пожалуйста, секретариату или тем, кто нас приглашает, пусть остановят войну, и тогда поговорим, – сказал спикер.

Стоит отметить, что, помимо России, в СНГ входят ещё 7 государств.

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