Гросу: Хочу видеть решения от «Молдовагаз». Пока что ситуацию спасает только правительство

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Председатель парламента раскритиковал представителей «Молдовагаз» после того, как Вадим Чебан отметил, что НАРЭ слишком мало повысило тариф на природный газ, что не позволяет покрыть расходы на закупку голубого топлива. Игорь Гросу потребовал от представителей «Молдовагаз» действовать в интересах граждан Республики Молдова и предлагать решения для выхода из кризиса, а не только предложения по повышению тарифа.

– Я хочу видеть решения от «Молдовагаз», а не чтобы они просто приходили каждый месяц и говорили, что тариф опять нужно повысить. Пока только правительство вмешивается и спасает ситуацию. «Молдовагаз» является частью «Газпрома», и вместе с материнской компанией должно прилагать небольшие усилия, в противном случае мы должны убрать слово «Молдова» из названия «Молдовагаз», – заявил Гросу в рамках передачи на частном телеканале, сообщает ipn.md.

Напомним, что с 1 июня жители Молдовы будут платить за газ по 18,61 лея.

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