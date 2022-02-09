Гросу: “Газпром” и Кремль создают нам проблемы, потому что мы проевропейские, но шантажировать нас мы не позволим! (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Игорь Гросу уверен, что Российская Федерация специально создаёт проблемы нашей стране и не упускает случая “погрозить пальцем” 20 числа каждого месяца, когда “Молдовагаз” должна платить аванс “Газпрому”. Гросу уверен, что это политическое давление, а оказывается оно на власть потому, что она проевропейская.

Заявление было сделано в интервью радиостанции “Свободная Европа”.

– 20 числа каждого месяца мы видим эмоции, потому что “Газпром” начиная с прошлого года “особенно” относится к действующей власти. Это не преференциальное отношение, как было до осени 2021 года, и это создаёт дополнительные эмоции. Я думаю, это недружественный жест, потому что правый берег всегда, пусть и с задержкой, но платил по счетам. Это больше чем коммерческое решение, оно политическое, и все, кто мыслят критически, прекрасно это понимают, – сказал Гросу.

Спикер обвинил Россию в том, что она создаёт властям Молдовы проблемы только потому, что ПДС – проевропейская партия.

– Потому что ПДС другой ориентации, проевропейской, мы не на одной “волне” с теми, кто поставляет газ. Это все понимают, – добавил он.

Гросу также заявил, что власти не позволят “Газпрому” и Кремлю “шантажировать Молдову”.

– Мы не позволим этого, как не позволяли и до сих пор, – подчеркнул председатель правительства.

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