Гросу: До конца года парламенты Молдовы и Румынии проведут новое совместное заседание

Гросу: До конца года парламенты Молдовы и Румынии проведут новое совместное заседание

До конца этого года парламенты Молдовы и Румынии проведут новое совместное заседание. Об этом заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу в интервью румынскому изданию. 

Он подчеркнул важность проведения совместных заседаний двух парламентов, отметив, что последняя встреча в Кишинёве сыграла решающую роль в предоставлении Молдове статуса страны-кандидата в ЕС.

– Мы очень рассчитываем на помощь Румынии. У Румынии уже есть этот опыт и мы должны следовать ему, и тут мы видим полную открытость, – сказал Гросу. 

В то же время спикер признал, что проевропейский путь нашей страны пока не является необратимым, и добавил, что задача ПДС – добиться вступления Молдовы в Евросоюз, сообщает realitatea.md.

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