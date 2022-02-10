Гросу – депутатам: Работайте быстрее, нас ждут румынские сенаторы (ВИДЕО)

0

Сегодняшнее заседание парламента было решено сократить по причине визита в нашу страну румынских сенаторов. Об этом объявил спикер Игорь Гросу.

– Я попросил, чтобы сегодняшнее заседание было короче. К нам прибыла делегация румынских сенаторов, которые сегодня встретятся с нашими коллегами. Поэтому прошу вас мобилизоваться, поработать в первой половине дня, чтобы вторую посвятить общению, – сказал он.

Напомним, фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста намерению ПДС принять во втором чтении проект закона о некоторых мерах по отбору кандидатов на должности членов в органы самоуправления судей и прокуроров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.