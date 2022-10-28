Гросу: Будет непросто, но мы освободимся от этой проклятой зависимости от России

Гросу: Будет непросто, но мы освободимся от этой проклятой зависимости от России

По мнению спикера, на протяжении всех 30 лет независимости Молдовы отношения с Россией только загоняли нас в долги и оборачивались такими условиями, которые мешали европейской интеграции РМ. Пришло время от этого освободиться, считает Игорь Гросу. 

– Как бы тяжело нам ни было, а я думаю, что не будет невыносимо…Немного потерпим, ничего из ряда вон выходящего, и мы освободимся от этой проклятой зависимости, которая только приводила к долгам, схемам, условиям, что создавало препятствия на нашем европейском пути. Урок был выучен, 30 лет было достаточно. Будем экономить, будем выключать свет. Пусть каждый поспособствует этому освобождению, – подытожил Гросу. 

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