Громкий случай: в столице задержали врача, заказавшего киллера, чтобы “убрать” коллегу

Громкий случай: в столице задержали врача, заказавшего киллера, чтобы “убрать” коллегу

Правоохранители задержали бывшего врача столичной клиники, который заказал убийство своего коллеги и делового партнёра.

Мужчину толкнула на такой шаг месть за то, что коллега отказался продолжать сотрудничество и ушёл из клиники, а его примеру последовали и другие врачи.

Подозреваемый должен был заплатить киллеру за выполнение заказа 10 000 евро. Он дал аванс в 1500 евро, а остальная сумма полагалась после предъявления доказательств убийства.

Заказчика задержали при передаче второго транша. При обысках у мужчины изъяли более 200 000 долларов, более 17 000 фунтов стерлингов, пистолет, черновые записи и пр.

Следственные действия продолжаются.

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