Грядут морозы: в Молдове ожидается до -12 градусов

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Синоптики прогнозируют на следующей неделе похолодание до -12 градусов. Для этого периода такая температура является ниже нормы.

Начальник Управления прогнозов погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка уточнил, что снижение температуры вызвано антициклоном из Северной Европы, который достигнет и Республику Молдова. Если в пятницу, 17 декабря, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, то в среду, 22 декабря, температура воздуха будет от -7 до -12 градусов, передаёт ipn.md.

– Конечно, температура, которая ожидается 22 декабря, не является нормальной, потому что в этот период температура воздуха должна колебаться на средней отметке -1 и -3 градусов, – уточнил глава Управления прогнозов погоды.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в конце этой недели: в пятницу, субботу и воскресенье. Но они будут слабыми.

Стоит отметить, что в Молдове самым холодным днём 22 декабря был в 1946 году, когда в Бричанах столбики термометров опустились до -20 градусов. Самый тёплый день 22 декабря был в 2019 году, когда в Тирасполе было +16 градусов.

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