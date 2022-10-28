Грядёт новое подорожание электроэнергии: решение примут уже на днях

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В ноябре в Молдове снова подорожает электричество. Решение об увеличении тарифа НАРЭ примет в начале следующего месяца, отметил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

– НАРЭ примет решение об увеличении тарифа в начале месяца. После мы решим, какими будут компенсации, – пояснил Спыну, пишет bani.md.

Напомним, в настоящее время клиенты Premier Energy платят 3 лея 15 банов за киловатт в час, а FEE Nord – 3,21.

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