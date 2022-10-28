Грядёт новое подорожание электроэнергии: решение примут уже на днях

Грядёт новое подорожание электроэнергии: решение примут уже на днях

В ноябре в Молдове снова подорожает электричество. Решение об увеличении тарифа НАРЭ примет в начале следующего месяца, отметил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. 

– НАРЭ примет решение об увеличении тарифа в начале месяца. После мы решим, какими будут компенсации, – пояснил Спыну, пишет bani.md. 

Напомним, в настоящее время клиенты Premier Energy платят 3 лея 15 банов за киловатт в час, а FEE Nord – 3,21.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md