Грибы наступают

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Как избавиться от плесени в доме?

Лидия Юдина

Редкая хозяйка может похвастаться, что в её доме нет плесени. Плесень не только портит интерьер. Также она может стать причиной опасных заболеваний.

Какие недуги провоцирует плесневой налёт и как от него избавиться? Об этом «АиФ» рассказала врач-терапевт Светлана Куприна:

– Плесень – это бытовое название колоний грибков, которые могут быть окрашены в разные цвета и оттенки. Плесневые грибы распространяются по воздуху в виде микроскопических спор, которые циркулируют в поисках подходящего места для обитания. Также споры плесени оседают на поверхностях, на коже и еде, проникают в организм через нос, кожу и рот – с пищей и при вдохе.

Места обитания

Наиболее благоприятные условия для плесневых грибов – температура воздуха выше 20 °C и относительная влажность более 90%. Соответственно, чаще они обитают в ванных комнатах, на кухне, на потолках, где случались протечки. Также плесень может вырасти на плохо герметизированных окнах, где скапливается сезонный конденсат.

Грибок может обосноваться и на стенах, под обоями, на мебели, одежде, книгах, внутри резиновых игрушек для купания. Заподозрить наличие плесени дома можно по затхлому запаху, который остаётся даже после уборки. Стоит обратить внимание на швы между плиткой в ванной комнате, на стены в зонах их возможного промерзания – в этих местах можно увидеть тёмные пятна. Если при включении кондиционера возникает непривычный запах или у человека не проходит сезонный насморк – это тоже возможный признак, что в доме поселилась плесень.

Плесень вырабатывает токсины, крайне вредные для здоровья человека. На первых порах могут возникнуть сухой кашель, аллергические реакции, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. Длительное воздействие плесени может привести к появлению астмы и пневмонии, поражению почек, печени и лёгких.

Наиболее опасна плесень для астматиков и аллергиков. Попадая в бронхи и трахею, споры вызывают раздражение слизистой оболочки. Из-за этого симптомы болезни осложняются и состояние больного ухудшается. По статистике, людей, страдающих бронхиальной астмой, сопровождает аллергия на плесневые грибы. Но споры – это аллерген. Как справится с ним организм, зависит от его общего состояния и защитных сил.

Спасение – в уборке

К появлению плесени чаще приводит беспорядок в доме. Чем тщательнее проводится уборка, тем меньше вероятность распространения в ней микробов и плесени. Большое значение имеет проветривание – поры грибка распространяются по воздуху. Поэтому чем меньше его циркуляция, тем больше шансов, что они осядут и прорастут на стенах и мебели.

Ежедневная уборка должна включать вынос мусора и мытьё посуды после еды. Один день в неделю нужно тщательно пропылесосить весь дом, вымыть полы, протереть пыль и зеркала, сменить постельное бельё и полотенца, почистить ванну, унитаз, раковину. Генеральную уборку необходимо проводить не менее двух раз в год.

Помните, что основные «рассадники» бактерий это:

кухня (раковина, губка для мытья посуды);

ванная комната (зубные щётки, шторка и ванна, душевая);

вентиляционные решётки и кондиционер.

Плесневые грибы – устройчивые микроорганизмы. Поэтому результат любой обработки поверхностей от плесени даёт временный эффект. Нужно выяснить причины появления грибов и не создавать благоприятные условия для их развития. Если влажность воздуха выше 60%, нужно использовать электроприборы для осушения, если ниже 35% – понадобятся увлажнители.

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Срезать и съесть?

Если продукт заплесневел, то его есть нельзя. Это воспринимается как аксиома.

Но многие хозяйки не хотят выкидывать такие продукты, а просто срезают повреждённые плесенью места, обрезают корки у хлеба, например, и дальше продолжают его использовать. Действительно ли так можно делать?

Отвечает Михаил Кутушов, врач-токсиколог:

Плесень – удивительное создание природы. Это микроскопические грибки, которые отличаются потрясающей стойкостью. Например, чёрная плесень заводится там, где никто больше выжить не может. Плесень крайне нежелательно употреблять в пищу. Она, возможно, и не обладает ярко выраженными токсичными свойствами, но если вы будете её есть время от времени, то могут начаться аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Есть такой феномен: если с плесенью не бороться, то она проникает практически везде, так как разбрасывает споры.

Поэтому продукты, в которых завелась плесень, использовать больше нельзя. Даже если там не самая опасная чёрная плесень, а белая. Этого может быть не видно, но продукт будет уже поражён плесенью полностью, так как споры её настолько мелкие, что недоступны невооружённому глазу.

Так что хлеб и другие продукты нельзя использовать после того, как срежете заплесневевшие места, лучше их выкинуть. Если речь идёт о хлебе, то лучше уж срезать корки, засушить сам хлеб, а потом пустить его на панировку. Но это в крайнем случае.

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Почему варенье плесневеет и что с ним делать?

Елена Слободян

Плесень – один из главных врагов варенья. Когда видишь в закатанных банках образовавшиеся белые «шапки», кажется, что все летние труды по сбору урожая и его консервированию пошли насмарку. Но не спешите выкидывать варенье – «АиФ» расскажет, что с ним делать, а заодно укажет на то, где вы могли совершить ошибку.

Причин появления плесени может быть несколько:

Мало сахара.

Во время варки необходимо строго соблюдать дозировку сахара, который выступает в данном случае в качестве консерванта. В среднем на каждый килограмм ягод или фруктов нужно от одного до двух килограммов песка. Если у вас небольшой опыт по варке варенья – не пытайтесь действовать по наитию, а строго следуйте рецептам.

Во время варки необходимо строго соблюдать дозировку сахара, который выступает в данном случае в качестве консерванта. В среднем на каждый килограмм ягод или фруктов нужно от одного до двух килограммов песка. Если у вас небольшой опыт по варке варенья – не пытайтесь действовать по наитию, а строго следуйте рецептам. Варенье недоварено.

Готовность варенья хозяйки обычно определяют так: если капнуть немного сиропа на холодную тарелку, то он не должен растекаться. В таком случае можно смело приступать к консервированию.

Готовность варенья хозяйки обычно определяют так: если капнуть немного сиропа на холодную тарелку, то он не должен растекаться. В таком случае можно смело приступать к консервированию. Крышку закрутили на горячую банку.

Если крышку закрутить на горячую банку, то на ней образуется конденсат, который обязательно приведёт к образованию плесени. Поэтому банкам необходимо дать остыть.

Если крышку закрутить на горячую банку, то на ней образуется конденсат, который обязательно приведёт к образованию плесени. Поэтому банкам необходимо дать остыть. Варенье разложили во влажные или грязные банки.

При помещении варенья во влажную тару происходит разбавление сиропа, вследствие чего ослабляется консервирующее действие сахара, поэтому на поверхности заготовки со временем вырастает плесень. К такому же результату приведёт плохая стерилизация банок или же попадание в них грязи.

Что делать, если варенье заплесневело?

Если варенье заплесневело, то его необходимо переварить 5–7 минут, добавив немного сахара (100 г сахара на 1 кг варенья). Такую заготовку впоследствии лучше использовать для приготовления киселя, компота или выпечки.

Где и как лучше хранить варенье?

Варенье лучше раскладывать в маленькие банки – в початой банке оно скорее испортится.

Если варенье приготовлено правильно и хорошо закупорено, то его можно хранить 2–3 года в кладовке или в сухом прохладном помещении при температуре 10–12 градусов.

Если варенье приготовлено вместе с косточками, то его следует употребить в течение года.