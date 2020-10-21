Грибной сезон: за неделю отравились почти полсотни человек

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С 12 по 19 октября в Молдове было зарегистрировано 46 случаев отравлений, в том числе у 11 детей.

По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, большинство случаев отравления грибами пришлось на 19 октября. Тогда в “скорую” обратились 12 человек: 9 взрослых и 3 несовершеннолетних, пишет publika.md.

Случаи интоксикации были зарегистрированы в Кишинёве, Бельцах, Калараше, Единцах, а также в районах Дубоссары, Хынчешты и Бричаны. 11 пациентам понадобилась госпитализация.

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