Грибной сезон: за неделю отравились почти полсотни человек

Грибной сезон: за неделю отравились почти полсотни человек

С 12 по 19 октября в Молдове было зарегистрировано 46 случаев отравлений, в том числе у 11 детей. 

По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, большинство случаев отравления грибами пришлось на 19 октября. Тогда в “скорую” обратились 12 человек: 9 взрослых и 3 несовершеннолетних, пишет publika.md.

Случаи интоксикации были зарегистрированы в Кишинёве, Бельцах, Калараше, Единцах, а также в районах Дубоссары, Хынчешты и Бричаны. 11 пациентам понадобилась госпитализация.

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