Грибной сезон в Молдове: специалисты рассказали, как избежать отравлений

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Сезон сбора лесных грибов в Молдове начался, так что любители этого продукта уже могут насладиться его вкусом. Но даже если соблазн велик, врачи настоятельно рекомендуют людям собирать только те грибы, которые они очень хорошо знают, в съедобности которых они совершенно уверены. Кроме того, взрослые не должны позволять детям собирать грибы. При проявлении симптомов отравления им необходимо немедленно обратиться к врачу.

Заведующий отделением токсикологии больницы “Святой Троицы” Адриан Пыслару отметил, что народное поверье о том, что лук или чеснок, сваренные с грибами, изменяются в цвете и показывают, что грибы ядовиты – это миф, передаёт ipn.md.

– Токсины работают по-другому. Если цвет лука или чеснока не меняется, это не является признаком того, что грибы не ядовиты , – уверяет доктор.

Важно собирать и есть только те грибы, о съедобности которых известно, о которых хорошо знают, что они не ядовиты. Рекомендовано не покупать грибы, особенно лесные, которые консервируют физические лица, а только грибы, выращенные в теплице и приготовленные на заводе.

Придорожные грибы не следует употреблять в пищу, поскольку они могут поглощать вредные вещества из выхлопных газов проезжающих транспортных средств. Грибы возле свалок и промышленных предприятий также не следует собирать. Их надо собирать на чистом естественном пространстве, причём только те, в съедобности которых человек уверен.

Наиболее распространенными симптомами отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль. Могут также возникать такие признаки как нарушение зрения, галлюцинации, потоотделение. Это даже может привести к судорожным состояниям, которые могут закончиться смертью. Грибы могут вызывать легкое, средней тяжести и сильное отравление. В случае интоксикации грибом Amanita phalloides (Губка гадюки), как его о называют в народе, смерть наступает в 80% случаев.

Симптомы отравления грибами могут возникнуть в промежуток времени от двух часов и меньше до 72 часов после их употребления в пищу. В домашних условиях для промывания желудка в качестве первой помощи можно принять 10-20 таблеток активированного угля, а затем обратиться за помощью к врачу.

Период наибольшего количества случаев отравления грибами – это июль – начало октября.

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