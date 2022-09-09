Грецкий орех нового урожая поступит в продажу существенно раньше обычных сроков

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В середине следующей недели в Молдове начнётся массовая уборка урожая в садах грецкого ореха ранних сортов, в основном местной селекции. Уборочная кампания стартует примерно на десять дней раньше среднестатистического срока, сообщают аналитики EastFruit. Специалисты ореховодческих хозяйств предполагают, что «опережающий темп сохранится на протяжении всей кампании, в том числе и в процессе сбора поздних – американских и европейских – сортов ореха».

Фермеры отмечают, что ранний орех, в частности, сорта «Песчанский» уже достиг технической спелости: зелёный околоплодник отделяется легко, но он ещё не начал растрескиваться, поэтому старт уборочной кампании смещён на будущую неделю. На данный момент качество плодов оценивается выше среднего. Но вместе с тем в общей массе продукции немалое количество пригодится на орех с усыхающим околоплодником. Это тревожный сигнал, так как в случае, если такие плоды вовремя не проходят послеуборочную обработку, их ядра начинают темнеть и приобретать нехарактерный сладковатый привкус.

В Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы надеются, что в нынешнем году процесс сбора и предпродажной подготовки грецкого ореха будет продвигаться быстрее, чем в предыдущие сезоны, поскольку в нынешнем году заметно увеличилось число ореховодческих хозяйств, располагающих хотя бы простыми установками мойки и сушки ореха.

Благодаря раннему началу уборки и наращиванию возможностей послеуборочной инфраструктуры, как считают в отраслевом союзе, в 2022 году молдавский орех нового урожая появится на рынке существенно раньше (чем, к примеру, европейский и тем более, американский орех). Это очень важно в случае экспортных продаж ореха в твердой скорлупе. В том числе и по этой причине в ближайшие дни некоторые ореховодческие хозяйства примут ознакомительные миссии представителей компаний по закупке ореха из Италии и Словакии. Это новые покупатели, до сих пор основными торговыми партнерами молдавских экспортеров ореха были трейдеры Германии и Франции.

Представители отраслевого союза считают, что учитывая неплохое качество раннего ореха, «комфортная для фермеров цена предложения плодов в скорлупе на местном рынке будет не менее 2,4-2,5 евро/кг».

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