Греция ужесточила ограничительные меры из-за COVID-19

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В Греции до 11 января продлили и ужесточили ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом объявил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

Так, с 6:00 3 января до 6:00 11 января приостановлены все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества. Прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, запрещаются охота и рыбалка, будут закрыты церкви. Также вводится запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи, передаёт rbc.ru.

Представитель правительства подчеркнул, что это необходимо, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни. Петсас заключил, что ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах, однако уточнил, что число случаев заражения всё ещё велико. Так, в Рождество около 2,5 тысяч греков находились в больницах, еще более 400 — в отделениях интенсивной терапии.

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