Греция снова продлила запрет на въезд для граждан Молдовы

Греция снова продлила запрет на въезд для граждан Молдовы

Граждане Молдовы не смогут въезжать на территорию Греции до 31 августа. Власти этой страны продлили запрет на въезд для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе для Молдовы.

Данная мера была предпринята в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает посольство РМ в Греции. Ограничение не распространяется на тех граждан, у которых есть вид на жительство в странах-членах ЕС, передаёт jurnal.md.

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