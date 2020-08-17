Греция снова продлила запрет на въезд для граждан Молдовы

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Граждане Молдовы не смогут въезжать на территорию Греции до 31 августа. Власти этой страны продлили запрет на въезд для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе для Молдовы.

Данная мера была предпринята в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает посольство РМ в Греции. Ограничение не распространяется на тех граждан, у которых есть вид на жительство в странах-членах ЕС, передаёт jurnal.md.

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