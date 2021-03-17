Греция признала “Спутник V” наравне с европейскими вакцинами

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Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, при этом Афины признают российскую вакцину “Спутник V” наравне с европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.

Греция с 14 мая планирует открыть границу для туристов. Теохарис отметил, что прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда.

– Чтобы въехать в Грецию, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, необязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус, — подчеркнул Теохарис.

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