Греция примет привитых “Спутником V” туристов

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Греция будет принимать вакцинированных “Спутником” и китайской прививкой граждан. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

– Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет, и так далее. На эту тему были отдельные дискуссии. В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция. Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как “Спутник” и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки, – пояснил министр.

Ранее пресс-служба МИД Греции по итогам видеоконференции, которую провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии – первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщила, что Греция и РФ согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе, передаёт tass.ru.

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