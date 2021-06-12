Греция готова в ближайшее время начать принимать молдавских туристов

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Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах с молдавской делегацией в Афинах заявил, что Греция готова начать принимать туристов из Молдовы. Это произойдёт в ближайшее время, когда будут внесены изменения в списки стран, граждане которых могут въезжать в Грецию в туристических целях. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.



Условия въезда граждан Молдовы в Грецию станут известны позже.

Напомним, что накануне Греция разрешила въезд вакцинированным “Спутником V” туристам.

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