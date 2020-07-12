Гречаный: Защита семьи, матерей и детей будет оставаться нашим приоритетом

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Всемирный день народонаселения отмечается ежегодно 11 июля по рекомендации Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Это возможность привлечь внимание широкой общественности и мобилизовать лиц, принимающих решения, и ресурсы, необходимые для выявления, преодоления и предотвращения самых больших демографических проблем, отметила накануне на своей странице в соцсети председатель парламента.

– Хотя мы наблюдаем в Республике Молдова тенденцию к снижению уровня смертности – с 13,8% в 2018 году до 13,7% в 2019 году, мы по-прежнему обеспокоены уменьшением рождаемости. Выводы зарубежных ученых о том, что образование ведет к снижению рождаемости, не могут нас утешить. Вот почему защита семьи, матерей и детей будет оставаться приоритетом в нашей работе. Почти каждый второй законопроект, принятый парламентом, прямо или косвенно направлен на социальную защиту населения, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Спикер добавила, что руководство страны прилагает усилия, чтобы вместе с партнерами по развитию остановить процесс депопуляции страны.

– Мы должны сделать всё возможное, чтобы Молдова стала неуязвимой для проблем миграции, внешних экономических кризисов или глобальных пандемий и была комфортной для проживания и безопасной для всех. Для нашего народа дети и семья всегда были и всегда будут благословением и надеждой в завтрашний день, их следует беречь и поддерживать любовью, – подытожила она.

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