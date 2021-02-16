Гречаный выступила за скорейшее подписание Соглашения о соцобеспечении между Молдовой и Италией

– Хотела бы заверить госпожу Бьяджотти, что ей всегда рады в Республике Молдова, граждане нашей страны высоко ценят ту выдающуюся работу, которую она проделала за время своего мандата и благодаря которой она оставила прекрасный след в наших душах. Я была искренне рада услышать, что Республика Молдова и будет и в дальнейшем занимать важное место в памяти и в сердце г-жи Валерии Бьяджотти, – добавила она.