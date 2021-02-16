Гречаный выступила за скорейшее подписание Соглашения о соцобеспечении между Молдовой и Италией

Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Послом Итальянской Республики Валерией Бьяджотти, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Спикер отметила её плодотворную деятельность в качестве посла и высоко оценила профессиональные качества.
– В лице дипломата я поблагодарила итальянское государство за поддержку, оказанную нашей стране, особенно в тяжелый период пандемического кризиса. Уверена, что и после недавнего создания нового Правительства Итальянской Республики, после формирования кабинета министров в нашей стране, молдо-итальянское сотрудничество будет продолжать динамично развиваться. В этом контексте подтвердила заинтересованность властей Республики Молдова в скорейшем подписании Соглашения между Молдовой и Италией в области социального обеспечения, – написала Гречаный на своей странице в социальной сети.
Спикер также подчеркнула готовность для диалога и сотрудничества с преемницей Валерии Бьяджотти на посту Посла Италии в Молдове.
– Хотела бы заверить госпожу Бьяджотти, что ей всегда рады в Республике Молдова, граждане нашей страны высоко ценят ту выдающуюся работу, которую она проделала за время своего мандата и благодаря которой она оставила прекрасный след в наших душах. Я была искренне рада услышать, что Республика Молдова и будет и в дальнейшем занимать важное место в памяти и в сердце г-жи Валерии Бьяджотти, – добавила она.
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