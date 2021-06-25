Гречаный: Выборы должны быть свободными и корректными

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Зинаида Гречаный встретилась с главой Международной миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйовичем и его заместителем Элене Нижарадзе.

Стороны подчеркнули необходимость проведения корректных и свободных досрочных парламентских выборов, с соблюдением права голоса всех граждан Республики Молдова, независимо от того, где они находятся.

Государство обязано обеспечить доступ к осуществлению права голоса всем своим гражданам, независимо от того, находятся ли они в приднестровском регионе или за пределами страны. А создание условий для реализации избирательного права гражданами за рубежом и на левом берегу Днестра способствует их реинтеграции в жизнь и процессы Республики Молдова. Выборы должны пройти корректно, граждане не должны быть подвержены ничьему влиянию, а наблюдатели – проявлять равноудалённое отношение ко всем электоральным конкурентам, – отметила председатель Парламента РМ.

В конце встречи Гречаный поблагодарила гостей за решение участвовать в мониторинге досрочных парламентских выборов в Молдове.

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