Гречаный: Все граждане должны чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне

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72 года назад была принята Всеобщая декларация прав человека – документ, считающийся всеобщим идеалом, к которому должны стремиться народы. Республика Молдова присоединилась к Всеобщей декларации прав человека 28 июля 1990 года – почти сразу же после принятия Декларации о суверенитете. Тем самым молодое государство доказало гражданам и международной общественности, что права человека для него являются приоритетными.

С посланием по этому поводу на своей странице в соцсети обратилась председатель парламента Зинаида Гречаный. Она поблагодарила всех партнеров, задействованных в продвижении прав человека в нашей стране.

– Это партнерство помогло нам построить систему защиты прав человека, основанную на лучших традициях и принципах ООН. Вместе с тем оно мотивирует нас на еще более решительные действия для защиты человеческого достоинства каждого гражданина страны. Мы продолжаем полагаться на этот альянс во имя прав и свобод человека. Тесное взаимодействие всех социальных субъектов, государств мира чрезвычайно важно для выработки эффективных ответов на новые угрозы, такие как изменение климата, цифровая революция и, конечно же, пандемия. От имени Парламента Республики Молдова выражаю полную готовность использовать любую возможность и все инструменты, чтобы наши граждане, независимо от этнической, религиозной, социальной принадлежности или возраста, чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне – подчеркнула спикер.

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