Гречаный: Вместе мы можем достичь прогресса и содействовать развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности

В четвертое воскресенье ноября в Молдове отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который знаменует завершение сельскохозяйственного года. Это этап, когда сельхозработники подводят итоги, готовятся к зиме и строят планы на новый аграрный сезон.
– В этот короткий момент передышки поздравляю и благодарю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли за столь важный и востребованный труд, за преданность делу и любовь к земле и людям. Спасибо за то, что даже в сложных условиях нынешнего года, вызванных пандемией коронавируса и природными катаклизмами, они с честью выполняли свой труд. Несмотря на то, что общий объем собранной пшеницы в 585,5 тысяч тонн оказался значительно меньше, чем в прошлые годы, наши пахари обеспечили продовольственную безопасность страны. Честь и хвала им за это! – отметила на своей странице в соцсети спикер.
Исходя из своих полномочий, отметила она, парламент прилагает согласованные усилия по усовершенствованию законодательных рамок для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Власти находят способы поддержать фермеров, пострадавших от засухи или других неблагоприятных погодных условий, и в то же время разрабатывают решения для технологизации сельскохозяйственных процессов, индустриализации районов и расширения экспорта.
– Вместе, общими усилиями, мы можем достичь прогресса и содействовать развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности – от этого в большой степени зависит благополучие всей страны. Сердечно поздравляю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и желаю им и их семьям здоровья, удачи и счастья. Пусть закрома всегда будут полны хлебом, а сердца – любовью и радостью! – подытожила Зинаида Гречаный.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии