Гречаный: Вместе мы можем достичь прогресса и содействовать развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности

– В этот короткий момент передышки поздравляю и благодарю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли за столь важный и востребованный труд, за преданность делу и любовь к земле и людям. Спасибо за то, что даже в сложных условиях нынешнего года, вызванных пандемией коронавируса и природными катаклизмами, они с честью выполняли свой труд. Несмотря на то, что общий объем собранной пшеницы в 585,5 тысяч тонн оказался значительно меньше, чем в прошлые годы, наши пахари обеспечили продовольственную безопасность страны. Честь и хвала им за это! – отметила на своей странице в соцсети спикер.