Гречаный: Власти сделали всё для того, чтобы выборы прошли с соблюдением международных стандартов и в строгом соответствии с действующим законодательством

Зинаида Гречаный встретилась сегодня в парламенте с Миссией наблюдателей Содружества Независимых Государств. В неё вошли депутаты, представители стран СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-членов Межпарламентской Ассамблеи (МПА). Они прибыли в нашу страну для наблюдения за президентскими выборами по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии.

– Мы обсудили вопросы проведения президентских выборов, которые состоятся в Республике Молдова в воскресенье, 1 ноября, в том числе особенности избирательной кампании в контексте пандемии COVID-19. Приветствовала присутствие и интерес международных наблюдателей к президентским выборам и отметила, что молдавские власти, ответственные за обеспечение избирательного процесса, сделали всё для того, чтобы он проходил в условиях максимальной прозрачности и демократии, с соблюдением международных стандартов и в строгом соответствии с действующим законодательством, – отметила спикер.

Координатор миссии, вице-спикер Парламента Азербайджанской Республики Адиль Алиев проинформировал о деятельности, проведенной группой наблюдателей, в том числе о встречах с представителями структур, ответственных за избирательный процесс, а также о последующих действиях. По словам Алиева, наблюдатели будут следить за ходом президентских выборов, а после миссия подготовит итоговый отчет.

ЦИК аккредитовала 1884 национальных и 309 международных наблюдателей на президентских выборах 1 ноября в Республике Молдова.