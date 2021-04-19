Гречаный: Важно активизировать процесс иммунизации

Зинаида Гречаный обсудила сегодня с членами правительства во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем пандемическую ситуацию, последствия введения чрезвычайных мер, процесс вакцинации населения и снабжение системы здравоохранения новыми партиями доз вакцины против коронавируса.

Согласно статистике, представленной правительством, наблюдается снижение количества новых случаев заражения. Это демонстрирует эффективность мер, предусмотренных постановлением парламента о введении чрезвычайной ситуации, и положительное влияние вакцинации, отметила спикер.

– В то же время важно активизировать процесс иммунизации. В условиях частичного возобновления образовательного процесса необходимо приложить максимум усилий для полной вакцинации учителей по всей стране. Безопасность жизни и здоровья является главным приоритетом, и в случае новой волны пандемии по-прежнему требуются максимальные усилия и бдительность, – подчеркнула она.

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