Гречаный: Важно активизировать процесс иммунизации

Гречаный: Важно активизировать процесс иммунизации
Зинаида Гречаный обсудила сегодня с членами правительства во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем пандемическую ситуацию, последствия введения чрезвычайных мер, процесс вакцинации населения и снабжение системы здравоохранения новыми партиями доз вакцины против коронавируса. 

Согласно статистике, представленной правительством, наблюдается снижение количества новых случаев заражения. Это демонстрирует эффективность мер, предусмотренных постановлением парламента о введении чрезвычайной ситуации, и положительное влияние вакцинации, отметила спикер.
– В то же время важно активизировать процесс иммунизации. В условиях частичного возобновления образовательного процесса необходимо приложить максимум усилий для полной вакцинации учителей по всей стране. Безопасность жизни и здоровья является главным приоритетом, и в случае новой волны пандемии по-прежнему требуются максимальные усилия и бдительность, – подчеркнула она.
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